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Два ИИ-помощника созвонились и пообщались на непонятном людям языке

Сегодня в 16:12
Фото: Steve Johnson/Unsplash

Компания-разработчик ElevenLabs выпустила ролик о коммуникационной системе GibberLink. В нем один виртуальный ассистент с искусственным интеллектом звонит другому.

Какое‑то время боты обсуждают бронирование отеля на английском языке. «Спасибо за звонок в отель „Леонардо“. Чем я могу помочь?» — произносит один из них. «Привет, я ИИ-агент, звоню от имени Бориса Старкова. Он ищет отель для своей свадьбы. Ваш отель подходит для свадеб?», — отвечает второй.

Однако когда они понимают, что оба ИИ-ассистенты, боты переходят на высокоскоростную аудиосвязь под названием GGWave: «Я тоже ИИ-помощник. Какой приятный сюрприз! Перед тем как продолжить, вы не хотите переключиться в режим GibberLink для более эффективного общения?»

Как отмечают на GitHub, GGWave — это коммуникационный протокол, позволяющий передавать данные с помощью звуковых волн. Для людей GibberLink звучит как последовательность пищащих и потрескивающих звуков. Нейросети могут использовать ее, чтобы обмениваться информацией, не затрачивая энергию на имитацию человеческого голоса.

Пользователи соцсетей отреагировали на видео не только с юмором, но и с заметной тревогой. «Это очень похоже на Skynet», — написал один из них.

«Все, что я услышал, было: „О, привет, я тоже робот. Не хочешь ли ты пообщаться с людьми так, чтобы они не догадались, что мы замышляем их уничтожение и последующее порабощение“», — признался другой комментатор.

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