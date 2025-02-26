Pink Floyd перевыпустят концертный фильм 1972 года в IMAX

Британская рок-группа Pink Floyd перевыпустит в IMAX концертный фильм 1972 года, снятый в Помпеях. Об этом написал The Guardian.
Видеозапись, известную под названием «Pink Floyd: Живой концерт в Помпеях», отреставрируют и представят зрителям в кинотеатрах 24 апреля. Аудитория сможет увидеть легендарную группу посреди руин древнего амфитеатра.
Режиссер Адриан Мабен отошел от традиций создания концертных фильмов и заснял Pink Floyd без публики. Музыканты стали первой группой, которая выступила в римском амфитеатре Помпеев.
В ходе концерта коллектив исполнил треки из альбома «Meddle» 1971 года и более ранние песни, такие как «A Saucerful of Secrets» и «Set the Controls for the Heart of the Sun». В фильм также вошли кадры из студии, где группа работала над пластинкой «The Dark Side of the Moon», и интервью артистов.
Реставрацией картины занималась Лана Топхэм. Она нашла оригинальные 35-миллиметровые негативы фильма в архивах Pink Floyd и восстановила их в качестве 4К. Звук ленты переработал музыкант Стивен Уилсон.
«С тех пор как мой отец промыл мне мозги в детстве, постоянно проигрывая „The Dark Side of the Moon“, Pink Floyd были моей любимой группой. Они — мои The Beatles, глубоко укоренившиеся в моей музыкальной ДНК. Впервые я увидел „Pompeii“ на зернистой копии в местном кинотеатре. Они произвели на меня невероятное впечатление своей непринужденной и исследовательской рок-музыкой, созданной четырьмя музыкантами, которые, казалось, олицетворяли собой понятие интеллектуальной крутизны», — прокомментировал он.