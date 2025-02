Жители индустриальных стран спят дольше и лучше. Но есть нюанс

Жители высокотехнологичных стран спят на 45 минут дольше и имеют на 14% более высокую эффективность сна. Однако это приводит к нарушению естественных циркадных ритмов и чревато проблемами со здоровьем. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B.