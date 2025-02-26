Жители индустриальных стран спят дольше и лучше. Но есть нюанс

Жители высокотехнологичных стран спят на 45 минут дольше и имеют на 14% более высокую эффективность сна. Однако это приводит к нарушению естественных циркадных ритмов и чревато проблемами со здоровьем. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Новые данные опровергают мнение об эпидемии недосыпания, вызванной технологической зависимостью. Однако они подтверждают негативное влияние на здоровье недостатка естественного освещения и использование экранов, излучающих синий свет.
«Идея о том, что сон ухудшился из‑за современного образа жизни, популярна уже более 10 лет. Однако наше исследование показывает гораздо более сложную картину. Сон в странах с развитой экономикой действительно лучше, чем в менее развитых обществах, но за это приходится платить нарушением наших тонких циркадных механизмов», — объяснил Дэвид Самсон, ведущий автор исследования.
Исследование стало частью более широкого изучения того, как городской образ жизни и бессонница могут привести к усталости, депрессии и физическим заболеваниям, включая ожирение и рак.
Эксперты изучили основные факторы, вызывающие проблемы со сном, от которых, по оценкам, страдают более 90 млн человек в одних только Соединенных Штатах. Ученые проанализировали метаданные исследований, проведенных с 1967 по 2022 год в 21 стране, включая промышленно развитые и неиндустриальные.
Результаты показали, что люди в развитых странах спят на 45 минут больше за ночь, в среднем чуть более 7 часов. Кроме того, их эффективность сна (соотношение времени, проведенного в постели, и времени, проведенного во сне) оказалась на 14% выше.
Однако при изучении циркадных ритмов — физических, психических и поведенческих изменений в 24-часовом цикле — ученые обнаружили другой факт. Результаты показали «значительную отрицательную связь между индустриальным образом жизни и ухудшением циркадных функций».
Более того, ученые уже связывали нарушение циркадного ритма с пагубным влиянием на здоровье, в частности, с воспалением и снижением выработки мелатонина — гормона, регулирующего сон.
Циркадная дисфункция также сопряжена с повышенным риском развития рака груди, сердечно-сосудистых заболеваний у людей, работающих в ночную смену, и проблем с психическим здоровьем.
Одним из объяснений таких результатов являются лучшие условия для сна в развитых странах: удобные матрасы, кондиционеры, но также и большее воздействие искусственного света — как от уличных фонарей, так и от экранов смартфонов.
Самсон подчеркнул, что технологии должны сохранять свою роль в улучшении качества сна, но в то же время важно синхронизировать наши биологические часы с миром природы.