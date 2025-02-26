Жители индустриальных стран спят дольше и лучше. Но есть нюанс

«Идея о том, что сон ухудшился из‑за современного образа жизни, популярна уже более 10 лет. Однако наше исследование показывает гораздо более сложную картину. Сон в странах с развитой экономикой действительно лучше, чем в менее развитых обществах, но за это приходится платить нарушением наших тонких циркадных механизмов», — объяснил Дэвид Самсон, ведущий автор исследования.