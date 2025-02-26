Количество зрителей подкастов на ютубе перевалило за миллиард

Скачок популярности подкастов на ютубе случился после того, как Google закрыл сервис Podcasts в середине 2024-го. Около 31% пользователей из США смотрят подкасты на ютубе, а Spotify и Apple Podcasts — 27% и 15% соответственно. Музыкальным стримингом в общей сложности активно пользуются 675 млн человек, более 240 млн из них когда‑либо транслировали видеоподкаст, а Apple статистику не раскрывает.