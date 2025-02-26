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Количество зрителей подкастов на ютубе перевалило за миллиард

Сегодня в 12:52
Фото: Chris Lynch/Unsplash

Каждый месяц подкасты на ютубе смотрят более 1 млрд пользователей по всему миру. В 2024 году они смотрели более 400 млн часов ежемесячно, сообщает Variety со ссылкой на данные YouTube.

Изначально подкасты появились исключительно в формате аудио, но затем контентмейкеры стали записывать процесс записи на видео. В YouTube подчеркнули, что «инвестиции в сферу подкастов окупаются» и «видеоподкасты — это больше, чем просто тенденция».

Скачок популярности подкастов на ютубе случился после того, как Google закрыл сервис Podcasts в середине 2024-го. Около 31% пользователей из США смотрят подкасты на ютубе, а Spotify и Apple Podcasts — 27% и 15% соответственно. Музыкальным стримингом в общей сложности активно пользуются 675 млн человек, более 240 млн из них когда‑либо транслировали видеоподкаст, а Apple статистику не раскрывает.

«В этом году мы выпустим больше инструментов для поддержки подкастеров, улучшим монетизацию и сделаем поиск подкастов еще проще», — обещал гендиректор YouTube Нил Мохан в письме к команде.

В 2024 году одним из самых популярных подкастов на ютубе стало интервью Джо Рогана с Дональдом Трампом, которое на данный момент набрало более 56 млн просмотров. Самые популярные подкаст-шоу на ютубе — это «Baby, This Is Keke Palmer», «Lex Fridman Podcast» и «Club Shay Shay».

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