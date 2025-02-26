Роспотребнадзор нашел нарушения у московских кафе «Сюр» и «Ясно»

Роспотребнадзор приостановил на 30 суток работу московских кафе «Сюр» и «Ясно». Об этом говорится на сайте ведомства.
В ходе проверки в заведениях нашли санитарные нарушения. Среди них — неправильное хранение продуктов, антисанитария в помещениях, отсутствие дезинфицирующих средств для уборки, несоблюдение поточности технологических процессов.
В Роспотребнадзоре заявили, что в кафе не проводился осмотр сотрудников на наличие инфекционных заболеваний. У работников также нет вакцинаций против гепатита А и дизентерии.
В инстаграме* заведений еще в конце января появился пост, что их закрыли на месяц. Представители кафе обещали открыть двери для посетителей в марте.
«Сюр» открылся в центре столицы летом 2020 года. Создателями заведения выступили Никита Фомкин, Никита Степанов и Кирилл Клесов. Авторы «Сюра» называют кафе «островком адекватности и свободы», где нельзя забронировать столик, но куда зато можно прийти с собакой. «Афиша» характеризовала заведение как «арт-объект в переулках Китай-города».
«Ясно» появилось в 2022 году, это третье заведение от команды «Сюра» (им также принадлежит ресторан «Интеллигенция»). Кафе задумывалось как вермутерия, но затем создатели остановились на стритфуд-концепции.
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