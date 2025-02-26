Продажи Tesla в Европе снизились из‑за репутации Маска

Акции производителя электромобилей Tesla упали более чем на 9% после сокращения продаж в Евросоюзе и Великобритании почти вдвое, пишет Би-би-си.
Из‑за падения акций оценка компании впервые с ноября 2024 года опустилась ниже отметки в 1 трлн долларов. Эксперты связывают ситуацию с жесткой конкуренцией со стороны китайских и других производителей, а также с репутацией владельца Tesla Илона Маска.
По данным торговой организации ACEA, продажи Tesla в странах ЕС и Великобритании упали более чем на 45%. В прошлом году продажи Tesla упали впервые за более чем десятилетие из‑за снижения спроса на электрокары.
По словам директора по инвестициям AJ Bell Расса Моулда, китайский производитель BYD добился больших успехов отчасти потому, что включает в стандартную комплектацию некоторые функции, которые у других производителей стоят дороже.
Он также подтвердил, что многих покупателей отталкивает принципиальная позиция по отношению к политическим выступлениям Маска.
В последние месяцы Маск наделал много шума в СМИ благодаря своему участию в сокращении американских фондов развития и попыткам резко сократить федеральное финансирование США.
В Великобритании он поддерживает заключенного в тюрьму ультраправого активиста Стивена Яксли-Леннона, также известного как Томми Робинсон, и неоднократно критиковал премьер-министра сэра Кира Стармера.
Маск также выражает поддержку ультраправой партии AfD в Германии. Миллиардер поздравил ее лидера после рекордного второго места, которое партия заняла на выборах.