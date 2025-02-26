Китаец выиграл Maserati в игре по бросанию колец

Позже стало известно, что Maserati, выигранный Ваном, принадлежит ему не на правах полного владения, а на правах годичного пользования. Теперь мужчина ведет переговоры с владельцем киоска, чтобы обменять это право на деньги, поскольку ему все еще нужно вести бизнес и забрать машину будет сложно.