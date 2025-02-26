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Китаец выиграл Maserati в игре по бросанию колец

Сегодня в 13:15
Фото: ewan bullock/Unsplash

Китаец выиграл спортивный автомобиль Maserati стоимостью 1,7 млн юаней (235 тыс. долларов США) в игре по бросанию колец, рассказало издание South China Morning Post.

Розыгрыш состоялся на ночном рынке в Шанцю (провинция Хэнань, Северный Китай), где игровой стенд предлагал Maserati в качестве главного приза в игре «Бросок кольца».

В ходе игры участники бросают предметы в форме кольца в мишень, стараясь удачно попасть в нее. В киоске предлагали и другие призы, включая коров и овец.

14 февраля мужчина по фамилии Ван из Биньчжоу приехал к киоску, чтобы сыграть в игру. На покупку колец он потратил 2000 юаней. Спустя почти три часа и почти 8000 колец он наконец выиграл автомобиль.

«Я бросил тысячи колец, и мои руки до сих пор немного болят. Поначалу я просто пробовал. Думаю, мой успех был обусловлен в основном удачей», — сказал Ван. Он отметил, что в свободное время любит играть в баскетбол.

«Я неплохо бросаю трехочковые, а на ночных рынках часто играю в кольцеброс. Обычно я что‑нибудь выигрываю. Например, во время лунного Нового года я потратил на игру 150 юаней (20 долларов) и выиграл шесть гусей», — поделился победитель.

Позже стало известно, что Maserati, выигранный Ваном, принадлежит ему не на правах полного владения, а на правах годичного пользования. Теперь мужчина ведет переговоры с владельцем киоска, чтобы обменять это право на деньги, поскольку ему все еще нужно вести бизнес и забрать машину будет сложно.

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