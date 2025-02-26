Режиссер «Олдбоя» призвал дать Роберту Паттинсону сразу два «Оскара» за роль в «Микки 17»

Работа сопряжена со смертельным риском, но тело Микки можно бесконечно перепечатывать после каждой гибели. Успев умереть 16 раз, на очередной миссии парень падает в расщелину и остается в живых. Вернувшись на корабль, он сталкивается со своей 18-й копией, а дальнейшие события погружают жизнь обитателей корабля в хаос.