Режиссер «Олдбоя» призвал дать Роберту Паттинсону сразу два «Оскара» за роль в «Микки 17»

Корейский режиссер Пак Чхан Ук призвал американскую Киноакадемию вручить Роберту Паттинсону сразу два «Оскара». Об этом говорится на корейском плакате к выходу картины в прокат, обратил внимание World Of Reel.
«Если вы не понимаете, почему миру необходим жанр научной фантастики, посмотрите „Микки 17“. Академия, дайте Роберту Паттинсону две награды: за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана!» — говорится в цитате режиссера «Олдбоя» и «Служанки».
В новой ленте актер исполнил сразу две роли: застенчивого и скромного героя Микки 17 и его более смелую копию Микки 18, не считая 16 других копий.
В картине от режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо главный герой, неудачник Микки, бежит от коллекторов и соглашается на работу «расходника» на космическом корабле. В новой должности он на себе исследует планеты и занимается тяжелым трудом.
Работа сопряжена со смертельным риском, но тело Микки можно бесконечно перепечатывать после каждой гибели. Успев умереть 16 раз, на очередной миссии парень падает в расщелину и остается в живых. Вернувшись на корабль, он сталкивается со своей 18-й копией, а дальнейшие события погружают жизнь обитателей корабля в хаос.
Триллер уже показали кинокритикам. По их мнению, это все еще сильная работа, хотя и не лучшая в фильмографии постановщика «Паразитов».
Про картину говорят, что она похожа на «Сквозь снег» и имеет переусложненный сюжет. Один из журналистов назвал игру Роберта Паттинсона пиком его карьеры, а другой — сравнил с лучшими работами Джима Кэрри.
В мировой прокат картина попадет 5 марта.