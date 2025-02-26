В Колорадо дважды за месяц украли щенков из зоомагазина

Продавцы попытались помешать ему уйти, схватили за ногу и чуть не повалили на пол. Он выронил щенков, но ему удалось подняться, подобрать щенков и скрыться. Несколько человек погнались за преступником, но поймать его не получилось. Двое из троих сообщников скрылись на золотом Cadillac Escalade.