В Колорадо дважды за месяц украли щенков из зоомагазина

В городе Сентенниал, штат Колорадо, произошло второе за месяц ограбление зоомагазина Perfect Pets. Об этом сообщает ABC News.
В магазин с разницей в несколько минут зашли трое мужчин, каждый из которых выглядел подозрительно. Эти посетители спрашивали о щенках бульдога, которые стоили по 4299 долларов и содержались в закрытом загоне.
Неожиданно один из злоумышленников упал на пол, как будто у него случился припадок. Покупатели и сотрудники бросились к нему и принялись звонить 911. В этот момент другой сообщник открыл ящик с английскими бульдогами и взял оттуда двух щенков.
Продавцы попытались помешать ему уйти, схватили за ногу и чуть не повалили на пол. Он выронил щенков, но ему удалось подняться, подобрать щенков и скрыться. Несколько человек погнались за преступником, но поймать его не получилось. Двое из троих сообщников скрылись на золотом Cadillac Escalade.
Мужчину, который инсценировал припадок, задержали. Его обвинили в краже, сговоре с целью совершить уголовное преступление и хранении наркотиков. Остальных подозреваемых пока не нашли.
Пару недель назад зоомагазин уже грабили. Женщина похитила дорогого щенка, спрятав его в детской коляске, а через несколько мгновений другая посетительница тоже схватила щенка и выбежала с ним из магазина. Преступниц пока не удалось найти.
Мотивы злоумышленников — возможность перепродать собак. Цена на щенков французского бульдога может доходить до 10 тыс. долларов.
Зоомагазин предложил вознаграждение в 1000 долларов за возврат каждой собаки и 2000 долларов за имя мужчины, сбежавшего со щенками, чтобы его можно было привлечь к ответственности.