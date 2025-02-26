Cиднейская Toby’s Estate Coffee Roasters возглавила список 100 лучших кофеен мира

Cиднейская Toby’s Estate Coffee Roasters стала лучшей кофейней мира по версии онлайн-портала «World’s 100 Best Coffee Shops», пишет CNN Travel.
На второе место попала Onyx Coffee Lab из Арканзаса. В топ-5 также вошли Gota Coffee Experts из Вены, Proud Mary Coffee из Мельбурна и Tim Wendelboe из Осло.
В десятке лучших кофеен также оказались заведения из Сингапура, Франции, Малайзии и Колумбии.
Кофейни оценивали по ряду факторов, начиная от качества кофе и еды, заканчивая экологическими нормами и обслуживанием клиентов. При составлении окончательного варианта «100 лучших кофеен мира» учитывались как публичные отзывы, так и оценки экспертов.