Британка побила мировой рекорд на беговой дорожке

Пауэр рассказала, что не была спортивным ребенком и на школьных забегах приходила к финишу последней. По окончанию школы она работать в инвестиционный банк, откуда ее уволили после заключения брака. Из‑за потери работы женщина чувствовала себя потерянной и отправилась в Таиланд, чтобы прийти в себя, где занялась кикбоксингом. После возвращения подруга убедила ее пробежать на марафоне — и Пауэр увлеклась. Она пробежала более 50 ультрамарафонов и «случайно» прошла квалификацию на чемпионат мира по 24-часовому бегу.