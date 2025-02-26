Британка побила мировой рекорд на беговой дорожке

Британская спортсменка Софи Пауэр установила новое максимальное расстояние, пройденное на беговой дорожке за 48 часов. Свое достижение она посвятила доступу женщин к спорту, сообщает CNN.
42-летняя Пауэр прошла более 365 километров, чередуя ходьбу с бегом. Первые сутки атлетка практически не спала, а затем стала делать короткие перерывы. Исследователи из местного университета следили за ее телом на протяжении всего забега и кормили ее гелем с кофеином, конфетами с высоким содержанием сахара и пищей с большим количеством углеводов.
Пока что достижение не внесли в Книгу рекордов Гиннесса — для начала его должны подтвердить.
Пауэр рассказала, что не была спортивным ребенком и на школьных забегах приходила к финишу последней. По окончанию школы она работать в инвестиционный банк, откуда ее уволили после заключения брака. Из‑за потери работы женщина чувствовала себя потерянной и отправилась в Таиланд, чтобы прийти в себя, где занялась кикбоксингом. После возвращения подруга убедила ее пробежать на марафоне — и Пауэр увлеклась. Она пробежала более 50 ультрамарафонов и «случайно» прошла квалификацию на чемпионат мира по 24-часовому бегу.
«Я очень зла, что пропустила десятилетия активной спортивной жизни, а ведь есть целое поколение женщин, которые, как вы видите, занимаются этими видами спорта на выносливость. Я думаю, моя цель — попытаться вдохновить как можно больше из них, дать им смелость попытаться что‑то сделать», — сказала Пауэр после установления рекорда.
В 2018 году Пауэр обрела известность из‑за фотографии на ультрамарафоне в Монт-Бланке. На снимке она кормит грудью своего трехмесячного ребенка во время забега на 170 километров, в то время как мужчина-бегун восстанавливает силы, лежа на полу.