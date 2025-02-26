Режиссер «Конклава» поставит фильм по мемуарам Эвана Гершковича

Создатель номинированного на «Оскар» «Конклава» Эдвард Бергер экранизирует мемуары репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил The Guardian.
Гершкович более года находился в России по обвинению в шпионаже, после чего был освобожден в августе 2024 года в ходе обмена пленными.
33-летний журналист выступит исполнительным продюсером вместе с The Wall Street Journal и своей матерью Эллой Милман. Сделка, заключенная с главой United Artists Скоттом Стубером и Amazon MGM, также включает права на книгу Милман.
В сделке также участвует продюсер Эми Паскаль, которая недавно работала с United Artists над «Претендентами».
Мемуары Гершковича издадут в США в следующем году. Сценарий к фильму напишет Дэвид Уэйл, ранее работавший с Amazon над сериалами «Цитадель» и «Охотники».