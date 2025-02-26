Киностудии и кинотеатры в ярости из‑за решения Netflix показать «Хроники Нарнии» в IMAX

Netflix и IMAX разозлили американскую индустрию эксклюзивным прокатом «Хроник Нарнии». Об этом узнало издание Puck.
Компании договорились о том, что картине Греты Гервиг будет гарантирован двухнедельный прокат во всех IMAX-залах США. Выход картины запланирован на 26 ноября, в День благодарения. Праздничные выходные считаются одними из самых прибыльных для кинотеатров.
По данным источников, CEO IMAX Рич Гельфонд пообещал Netflix «ядерный вариант» — принудительный показ фильма в IMAX-залах, несмотря на сопротивление владельцев кинотеатров. Работать с ними согласилась сеть AMC, которой принадлежит наибольшее число таких помещений в стране.
Такие условия привели Disney «в ярость», говорят собеседники журналистов. Корпорация планирует выпустить в тот же период на большие экраны крупный мультфильм, также будет продолжаться прокат нового фильма от Marvel. Вместе с ними в расписании стоит новый фильм по «Голодным играм» от Lionsgate.
Киносети тоже возмущены шагом IMAX. Они считают подход «нежизнеспособным». «Предположим, Disney выпустит „Моану-3“. Почему я должен показывать „Хроники“ вместо нее? Показы на таких экранах приносят меньше 20% кассы. В индустрии никто на такое не согласится — особенно показывать кино от студии, которая не занимается нашим бизнесом», — объяснил один из руководителей кинотеатральной сети.
Его коллеги уже много лет критикуют Netflix за нежелание заниматься традиционным прокатом. Проекты крупнейшего стриминга заходят на большие экраны нерегулярно и лишь на короткие периоды. «Это абсурд: Netflix то заигрывает с кинозалами, то отступает. Apple и Amazon хотя бы пытались запустить настоящие прокатные кампании», — отметил ветеран индустрии.
Съемки «Хроник Нарнии» должны начаться летом 2025 года. Сообщалось, что Грета Гервиг требовала от Netflix сначала пустить ее фильм в кинотеатрах.