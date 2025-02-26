Киностудии и кинотеатры в ярости из‑за решения Netflix показать «Хроники Нарнии» в IMAX

Киносети тоже возмущены шагом IMAX. Они считают подход «нежизнеспособным». «Предположим, Disney выпустит „Моану-3“. Почему я должен показывать „Хроники“ вместо нее? Показы на таких экранах приносят меньше 20% кассы. В индустрии никто на такое не согласится — особенно показывать кино от студии, которая не занимается нашим бизнесом», — объяснил один из руководителей кинотеатральной сети.