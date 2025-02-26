Индиец отсудил у кинотеатров компенсацию из‑за слишком долгой рекламы

После кинотеатра Абишек собирался на работу и остался недоволен, что кинотеатр нарушил его распорядок дня и отнял его время, которое стоит денег. «Заявитель не смог присутствовать на других мероприятиях и встречах, которые были запланированы на этот день, и понес убытки, которые невозможно оценить в денежном выражении в качестве компенсации», — говорится в его иске к крупнейшей киносети Индии PVR Inox.