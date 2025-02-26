Индиец отсудил у кинотеатров компенсацию из‑за слишком долгой рекламы

Житель Индии подал в суд на сеть кинотеатров из‑за слишком длинной рекламы перед фильмом и выиграл дело. Он получил компенсацию за напрасную трату времени и моральный ущерб, сообщает The Guardian.
В суд обратился 30-летний Абишек М.Р. из города Бангалор в декабре 2024 года после похода на военную драму «Сэм Бахадур». Показ должен был начаться в 16.05 по местному времени, но фактически фильм начался на 25 минут позже. Зрителям показывали промо грядущих премьер и рекламировали товары для дома, мобильные телефоны и автомобили.
После кинотеатра Абишек собирался на работу и остался недоволен, что кинотеатр нарушил его распорядок дня и отнял его время, которое стоит денег. «Заявитель не смог присутствовать на других мероприятиях и встречах, которые были запланированы на этот день, и понес убытки, которые невозможно оценить в денежном выражении в качестве компенсации», — говорится в его иске к крупнейшей киносети Индии PVR Inox.
По мнению Абишека, кинотеатры ставят доходы от рекламы выше доходов от своих клиентов и заставляют их смотреть рекламу против воли. В сети PVR Inox в ответ заявляли, что обязаны показывать социальную рекламу, но, как было установлено, большая часть рекламы, показанной перед фильмом, была коммерческой.
В итоге суд обязал PVR Inox выплатить истцу 55 тыс. индийских рупий (631 доллар) за напрасную трату времени, моральный ущерб и на покрытие судебных издержек. «В новую эпоху время измеряется деньгами, время каждого человека очень ценно. 25–30 минут — это значительный промежуток, который зрители тратят на сидение в кинозале без дела и просмотр рекламы. У людей с плотным графиком нет времени, чтобы тратить его впустую», — говорится в постановлении суда.
Как пишет газета, в Индии рекламу во время киносеансов показывают не только перед фильмом, но и во время 15-минутной паузы в середине.
В 2021 году правительство РФ обязало кинотеатры предупреждать зрителей возле касс, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров в начале сеанса. Это нужно для того, чтобы люди смогли лучше рассчитать свое время и прийти вовремя.