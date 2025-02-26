Про певицу МакSим снимут байопик

Певица МакSим рассказала в интервью «Комсомольской правде», что примет участие в съемках художественного фильма о себе.
«Нам поступило предложение снять фильм. Он будет художественный, про меня. Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказывать», ― сказала певица, не уточнив других подробностей.
Артистка также сказала, что начала работу над своей второй книгой. Первую автобиографию ― «Это же я…» ― МакSим представила в 2016 году.
Недавно МакSим вернулась к концертной деятельности. В весеннем туре она посетит Новосибирск, Оренбург, Екатеринбург, Краснодар, Воронеж, Бишкек и Ташкент.
В 2021 году певица больше месяца провела в искусственной коме из‑за пневмонии, вызванной осложнениями COVID-19. В 2022-м и 2023-м несколько выступлений певицы пришлось остановить из‑за ее плохого самочувствия.
В июле 2023-го МакSим сообщила, что лечится от алкогольной зависимости. По словам артистки, она слишком рано вернулась к концертной деятельности после тяжелой болезни и думала, что с алкоголем на сцене она «отработает как машина», но «не получилось».