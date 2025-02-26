ВЦИОМ: около половины россиян поддерживают возвращение смертной казни

Согласно данным социологов, 49% россиян выступают за отмену моратория на смертную казнь, 26% поддерживают сохранение действующего запрета, а 15% — за полную отмену высшей меры. По сравнению с 2021 годом выросла доля сторонников моратория (на 5 п. п.), а число затруднившихся с ответом сократилось до 10%.