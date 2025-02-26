ВЦИОМ: около половины россиян поддерживают возвращение смертной казни

Большинство россиян поддерживают отмену моратория на смертную казнь. Об этом говорят результаты февральского опроса ВЦИОМ.
В телефонных интервью государственного центра приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Согласно данным социологов, 49% россиян выступают за отмену моратория на смертную казнь, 26% поддерживают сохранение действующего запрета, а 15% — за полную отмену высшей меры. По сравнению с 2021 годом выросла доля сторонников моратория (на 5 п. п.), а число затруднившихся с ответом сократилось до 10%.
Большинство (62%) россиян старше 57 лет (поколение застоя) поддерживают казнь. Среди зумеров (до 23 лет) же популярна позиция за полную отмену этого вида наказания (39%). Младшие миллениалы (24–32 года) чаще других склоняются к сохранению моратория (35%).
73% респондентов считают тему смертной казни важной, причем доля тех, кто называет ее «безусловно значимой», выросла с 28% (2010 г.) до 36%.
В ноябре 2023 года Минюст РФ исключил возможность возвращения к смертной казни. Во время выступления в Совете ООН по правам человека замглавы ведомства Андрей Логинов говорил, что в стране «сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания» за время действия моратория.
Тем не менее разговоры о снятии моратория возникли вновь после теракта в «Крокусе». В «Единой России» собирались «глубоко проработать» вопрос, а глава партии Дмитрий Медведев посчитал нужными «тотальные казни террористов и репрессии против их семей».