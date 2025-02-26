Житель Мытищ выкинул на помойку Porsche, который отказалась принять его жена на 14 февраля

В подмосковных Мытищах мужчина подарил жене на День всех влюбленных Porsche Macan, но она презент не оценила, и тогда раздосадованный муж выкинул внедорожник в помойку, сообщает Baza.
По информации телеграм-канала, у супругов сейчас тяжелый период в отношениях. Мужчина хотел спасти брак красивым подарком и накануне 14 февраля купил автомобиль за 3 млн рублей.
Porsche был битый после ДТП, и изначально супруг планировал починить его и вручить на 8 Марта, однако не дождался и преподнес презент в День всех влюбленных с обещанием отремонтировать в ближайшее время.
Супруга увидела битую машину, перевязанную красным бантом, восприняла это как издевку и отказалась от подарка. Тогда мужчина засунул Porsche Macan в мусорный контейнер. Как ему это удалось сделать, Baza не уточняет.
Премиальный автомобиль лежит на помойке уже 12 дней и стал достопримечательностью Мытищ. С ним фотографируются местные жители. Что делать с внедорожником дальше, его владелец пока не решил.