THR: инсайдеры считают, что Кевин Файги может возглавить Lucasfilm после ухода Кэтлин Кеннеди

Третьим претендентом считают продюсера «Войн клонов» и «Асоки» Дейва Филони. Один из собеседников THR ждет, что именно его назовут следующим главой студии уже в апреле на Star Wars Celebration. Другой источник выражает скептицизм: «Филони очень много знает, но он не делал ничего, кроме ТВ-проектов. Его просто съедят». Впрочем, не исключено, что обязанности Кеннеди он или Фавро мог бы разделить с каким‑то неназванным менеджером, как это делают Джеймс Ганн и Питер Сафран в DС Studios.