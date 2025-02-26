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THR: инсайдеры считают, что Кевин Файги может возглавить Lucasfilm после ухода Кэтлин Кеннеди

Сегодня в 10:11
Фото: Discussing Film/Unsplash

У Кэтлин Кеннеди нет преемника на посту главы студии Lucasfilm. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

О планах кинопродюсерки уйти из компании в конце 2025 года стало известно 25 февраля. Она руководит Lucasfilm уже 12 лет, несмотря на релиз нескольких неудачных проектов вроде сольного фильма о Хане Соло или дорогостоящих сериалов «Аколит» и «Книга Бобы Фетта».

По словам собеседника THR, отчасти ее долгое нахождение на посту объясняется тем, что у Disney нет альтернативной кандидатуры. Кеннеди была выбрана на должность основателем Джорджем Лукасом. Долгое время сотрудники компании ожидали, что ее сменит Рейн Робертс, однако на прошлой неделе она заняла позицию вице-президента по производству контента в Searchlight.

Один из продюсеров, связанных с франшизой «Звездные войны», отметил, что глава Lucasfilm лишь в малой степени занята креативными задачами: «Это не креативная должность, таких задач там всего 10%. Все остальное — это работа с Disney, лицензиями и поклонниками».

Опрошенные изданием инсайдеры считают, что лучшим кандидатом на престижную должность мог бы стать глава киностудии Marvel Кевин Файги. Он любит вселенную «Звездных войн» и умеет балансировать между интересами корпорации и кинематографистов. Однако переходу на новую должность может помешать перезагрузка киновселенной Marvel, которой после серии неудачных проектов необходимо вернуть массовый интерес к «Фантастической четверке» и двум фильмам о Мстителях.

Другим кандидатом называют режиссера «Мандалорца» Джона Фавро. Его сериал и будущий полнометражный фильм показали глубокое понимание духа «Звездных войн» постановщиком, но, по словам инсайдера, он просто не хочет заниматься менеджерскими задачами.

Третьим претендентом считают продюсера «Войн клонов» и «Асоки» Дейва Филони. Один из собеседников THR ждет, что именно его назовут следующим главой студии уже в апреле на Star Wars Celebration. Другой источник выражает скептицизм: «Филони очень много знает, но он не делал ничего, кроме ТВ-проектов. Его просто съедят». Впрочем, не исключено, что обязанности Кеннеди он или Фавро мог бы разделить с каким‑то неназванным менеджером, как это делают Джеймс Ганн и Питер Сафран в DС Studios.

Также в тексте упомянут продюсер трилогии сиквелов «Звездных войн» Джей Джей Абрамс. Однако один инсайдер обращает внимание на его долгий перерыв в съемках после негативной реакции на «Скайуокер. Восход»: «Сомневаюсь, что Абрамс захочет возвращаться в эту токсичную яму. Она оставила на нем глубокий след».

Наконец, инсайдеры отмечали бывшую руководительницу 20th Century Fox Эмму Уоттс и бывшую руководительницу студии Bad Robot Ханну Мингеллу. Первая запускала вселенную «Людей Икс» и «Аватар» Джеймса Кэмерона, но сидит без работы уже четыре года. Вторая трудилась под началом Абрамса и отвечала за популярные мультфильмы Sony, а теперь развивает анимационное подразделение Netflix.

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