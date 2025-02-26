Apple исправит баг голосового ввода, который распознавал «расист» как «Трамп»

Сегодня / 08:02
На кинокритика Екатерину Барабаш завели уголовное дело о фейках про армию
Сегодня / 10:21
Про певицу МакSим снимут байопик
Сегодня / 10:11
THR: инсайдеры считают, что Кевин Файги может возглавить Lucasfilm после ухода Кэтлин Кеннеди
Сегодня / 09:55
Индиец отсудил у кинотеатров компенсацию из‑за слишком долгой рекламы
Сегодня / 09:09
Житель Мытищ выкинул на помойку Porsche, который отказалась принять его жена на 14 февраля
Сегодня / 07:28
Marvel хотела сделать ромком про Гамбита из «Людей Икс»
Сегодня / 06:51
В Москве подожгли дверь квартиры, принадлежавшей Леве* из «Би-2»
Сегодня / 06:46
Умер сценарист «Трансформеров» и «Звездного пути» Роберто Орси
Сегодня / 05:55
Студий на первичном рынке Москвы стало меньше на 18% из‑за запрета строить малогабаритное жилье
Сегодня / 23:28
Звезда «Астрала» Патрик Уилсон снимется в сериале «Мыс страха»
Сегодня / 22:46
Стала известна дата релиза слешера «Улица страха: Королева выпускного»
Сегодня / 22:09
Режиссер «Я видел свет телевизора» намекнула, каким будет ее следующий фильм
Сегодня / 21:11
Бывший дом Элвиса Пресли выставили на продажу в Лос-Анджелесе
Сегодня / 21:05
«Приключения Паддингтона-3» появятся в Okko в марте
Вчера / 20:16
«Самый везучий парень в Нью-Йорке»: Netflix показал новый тизер пятого сезона сериала «Ты»
Вчера / 19:42
Джон Бернтал сыграет главную роль в спешеле о Карателе
Вчера / 19:32
TikTok оштрафовали на 3,5 млн рублей в России за пропаганду руфинга
Вчера / 19:22
Джон Литгоу подтвердил, что сыграет Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»
Вчера / 18:59
В Sims 4 вернулся легендарный персонаж-грабитель из предыдущих частей
Вчера / 18:49
Александра Вествуда из «Полового воспитания» приговорили к 15 годам тюрьмы за сексуальное насилие
Вчера / 18:30
Эрмитаж выпустил кулинарную книгу «Архив придворного гастронома» с рецептами дореволюционной России
Вчера / 18:25
В Британии из дворца за пять минут украли золотой унитаз
Вчера / 17:47
Джон К.МакГинли вновь поработает с создателем «Клиники» Биллом Лоренсом в новом комедийном сериале
Вчера / 17:12
НАСА: астероид 2024 YR4 больше не представляет серьезной угрозы для Земли
Вчера / 16:38
В России врачам и фармацевтам запретили обучаться дистанционно
Вчера / 16:35
Айо Эдебири из «Медведя» напишет сценарий адаптации «Барни и друзей» для A24
Вчера / 15:50
Эмир Кустурица назвал «Анору» плохим фильмом
Вчера / 15:41
Paramount+ выпустит документалку об Оззи Осборне «No Escape from Now»

Apple исправит баг голосового ввода, который распознавал «расист» как «Трамп»

Сегодня в 08:31
Фото: Daniel Romero / Unsplash

Apple выпустила обновление для своей функции голосового ввода. Апдейт должен устранить баг распознавания слова «расист» (racist). Вместо него айфоны на некоторое время выводили в текстовое поле фамилию президента Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

На странную ошибку обратил внимание праворадикальный подкастер Алекс Джонс. В своем аккаунте в твиттере он запостил видео того, как при использовании голосового ввода система ненадолго показала Trump, когда пользователь произнес racist, а затем исправила его на правильный вариант.

В Apple отреагировали на вал постов в соцсетях. По словам представителя корпорации, ошибка возникает из‑за того, что модель распознавания речи временно показывает слова с похожим звучанием. Например, помимо racist → Trump, сбой затрагивает слова ramp («пандус»), rhubarb («ревень») и rhythmic («ритмичный»).

В декабре 2024 года Би-би-си пожаловалась Apple на работу функции Apple Intelligence. Система могла ошибочно группировать и пересказывать уведомления от новостных приложений. В результате ее работы пользователи могли увидеть некорректные заголовки вроде «Луиджи Манджоне застрелился» или «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху арестован».

24 февраля хакеры взломали экраны в штаб-квартире Минстроя США. Они показали на сгенерированное ИИ видео, где Дональд Трамп лижет пальцы ног Илона Маска.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами