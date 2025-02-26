Apple исправит баг голосового ввода, который распознавал «расист» как «Трамп»

Apple выпустила обновление для своей функции голосового ввода. Апдейт должен устранить баг распознавания слова «расист» (racist). Вместо него айфоны на некоторое время выводили в текстовое поле фамилию президента Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.
На странную ошибку обратил внимание праворадикальный подкастер Алекс Джонс. В своем аккаунте в твиттере он запостил видео того, как при использовании голосового ввода система ненадолго показала Trump, когда пользователь произнес racist, а затем исправила его на правильный вариант.
В Apple отреагировали на вал постов в соцсетях. По словам представителя корпорации, ошибка возникает из‑за того, что модель распознавания речи временно показывает слова с похожим звучанием. Например, помимо racist → Trump, сбой затрагивает слова ramp («пандус»), rhubarb («ревень») и rhythmic («ритмичный»).
В декабре 2024 года Би-би-си пожаловалась Apple на работу функции Apple Intelligence. Система могла ошибочно группировать и пересказывать уведомления от новостных приложений. В результате ее работы пользователи могли увидеть некорректные заголовки вроде «Луиджи Манджоне застрелился» или «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху арестован».
24 февраля хакеры взломали экраны в штаб-квартире Минстроя США. Они показали на сгенерированное ИИ видео, где Дональд Трамп лижет пальцы ног Илона Маска.