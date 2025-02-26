Apple исправит баг голосового ввода, который распознавал «расист» как «Трамп»

На странную ошибку обратил внимание праворадикальный подкастер Алекс Джонс. В своем аккаунте в твиттере он запостил видео того, как при использовании голосового ввода система ненадолго показала Trump, когда пользователь произнес racist, а затем исправила его на правильный вариант.