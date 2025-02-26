На кинокритика Екатерину Барабаш завели уголовное дело о фейках про армию

Следственный комитет возбудил уголовное дело о фейках про армию на кинокритика и журналистку Екатерину Барабаш. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Поводом послужили посты Барабаш «в одной из социальных сетей». Содержание постов не уточняется. По части 2 статьи 207.3 УК женщине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
В СК утверждают, что кинокритик «в ходе допроса признала вину в полном объеме».
Екатерину Барабаш задержали в Москве накануне. Источник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что с ней проводят следственные действия по уголовному делу, но не уточнил подробностей.
Сын Екатерины Юрий Барабаш написал в фейсбуке*, что заседание о мере пресечения пройдет 26 марта в Дорогомиловском суде. Он предположил, что преследование его матери может быть связано с ее профессиональной деятельностью и гражданской позицией. Кинокритик работала в издании Republic и открыто выступала против военной операции на Украине.
Екатерина Барабаш — дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша, автор множества рецензий. Она работала в ряде российских СМИ, включая «Независимую газету», Forbes и «Интерфакс». В 2016 году Барабаш рассказывала, что ее уволили из «Интерфакса» из‑за критики властей. С октября 2022-го журналистка сотрудничает с изданием Republic.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.