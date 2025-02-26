На кинокритика Екатерину Барабаш завели уголовное дело о фейках про армию

Сын Екатерины Юрий Барабаш написал в фейсбуке*, что заседание о мере пресечения пройдет 26 марта в Дорогомиловском суде. Он предположил, что преследование его матери может быть связано с ее профессиональной деятельностью и гражданской позицией. Кинокритик работала в издании Republic и открыто выступала против военной операции на Украине.