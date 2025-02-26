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Marvel хотела сделать ромком про Гамбита из Людей Икс

Сегодня в 07:28
Кадр: Marvel

Marvel планировала превратить сольный фильм о Гамбите в романтическую комедию. Об этом Business Insider рассказала Лиззи Каплан, которая должна была сыграть в картине одну из ролей.

Работа над проектом с участием Ченнинга Татума велась в 2017 году, однако в итоге студия отказалась от съемок.

«Все шло к началу съемок. У нас была запланирована дата. Я несколько раз встретилась с Ченнингом, потом была пара других… У нас был режиссер, потом он пропал, но с Ченнингом и продюсерами я общалась», — вспомнила актриса.

«Они рассчитывали сделать нечто в духе винтажной романтической комедии с элементами абсурда, как в старых лентах 1930-х. Это было бы весело», — добавила звезда сериала «Касл-Рок».

Каплан не жалеет, что потеряла роль в блокбастере: «Даже тогда я сильно переживала из‑за съемок в таком большом кино. Я не расстроюсь, если мне никогда не доведется сняться в таком. Представляю, как бы разозлился мой менеджер, если бы он слышал меня сейчас».

Несмотря на отмену собственного фильма, Татум примерил образ мутанта-поклонника карт пять лет спустя в «Дедпуле и Росомахе». Актер поблагодарил за это Райана Рейнольдса.

«Я думал, что потерял этого персонажа навсегда. Но Райан сражался за меня. Теперь я в долгу перед ним на всю жизнь», — отметил тогда артист.

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