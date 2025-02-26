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В Москве подожгли дверь квартиры, принадлежавшей Леве* из «Би-2»

Сегодня в 06:51
Фото: @levab2

Неизвестные подожгли дверь московской квартиры Егора Бортника* (Левы из «Би-2»), сообщили телеграм-каналы Shot и Baza, связанные с силовиками. Они сослались на закрытый телеграм-канал «Аукцион пальцев».

Там назвали поджог «подарком на 23 Февраля» и добавили, что музыкант «зарабатывал в России, поднялся за счет русской публики, но как началась война — убежал и начал финансировать ВСУ». На стене рядом с квартирой написали: «Привет врагу и предателю Леве от Пианиста».

Телеграм-каналы связали это с недавним разговором музыканта с пранкерами Лексусом и Вованом, которые представились Леве «журналистом-иноагентом». Лидер «Би-2» сказал пранкерам, что с начала военной операции он отправил на помощь Украине более 100 тыс. евро через израильский фонд, купил две скорые помощи и автобус. В некоторых российских СМИ эту новость подали с утверждением, что сумму в 100 тыс. евро Лева направил ВСУ.

В этом же разговоре с пранкерами музыкант сказал, что продал свою московскую квартиру. Телеграм-каналы, связанные с российскими силовиками, утверждают, что Лева переписал квартиру на жену.

Егор Бортник ранее уехал из России и неоднократно выступал с осуждением российской военной операции на Украине.

* Егор Бортник внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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