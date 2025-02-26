В Москве подожгли дверь квартиры, принадлежавшей Леве* из «Би-2»

Телеграм-каналы связали это с недавним разговором музыканта с пранкерами Лексусом и Вованом, которые представились Леве «журналистом-иноагентом». Лидер «Би-2» сказал пранкерам, что с начала военной операции он отправил на помощь Украине более 100 тыс. евро через израильский фонд, купил две скорые помощи и автобус. В некоторых российских СМИ эту новость подали с утверждением, что сумму в 100 тыс. евро Лева направил ВСУ.