Умер сценарист «Трансформеров» и «Звездного пути» Роберто Орси

Орси стал одним из ключевых фигурантов в индустрии блокбастеров 2000-х. В соавторстве с Алексом Куртцманом он написал сценарии к фильму «Трансформеры» (2007) и перезапуску «Звёздного пути» (2009). Также его перу принадлежат сериалы «Зена — королева воинов» и «Грань», фильмы «Остров» 2005 года, «Миссия: невыполнима 3», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Ковбои против пришельцев» а также продюсерские проекты франшизы «Иллюзия обмана».