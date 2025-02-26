Умер сценарист «Трансформеров» и «Звездного пути» Роберто Орси

В Лос-Анджелесе скончался известный продюсер и сценарист Роберто Орси. Ему был 51 год. Об этом пишет Variety.
Причиной смерти стала почечная недостаточность.
Орси стал одним из ключевых фигурантов в индустрии блокбастеров 2000-х. В соавторстве с Алексом Куртцманом он написал сценарии к фильму «Трансформеры» (2007) и перезапуску «Звёздного пути» (2009). Также его перу принадлежат сериалы «Зена — королева воинов» и «Грань», фильмы «Остров» 2005 года, «Миссия: невыполнима 3», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Ковбои против пришельцев» а также продюсерские проекты франшизы «Иллюзия обмана».
В августе 2024 года Орси оказался в центре внимания из‑за судебного иска. Его жена, актриса Адель Хизер Тейлор («Аве, Цезарь!»), обвинила его в домашнем насилии и сексуальных издевательствах. По её утверждению, Орси страдал биполярным расстройством и алкоголизмом.
Ранее в июне 2024 года Орси подал иск против Тейлор, обвинив её в нападениях и финансовом злоупотреблении во время его борьбы с зависимостью. Представитель Орси назвал обвинения Тейлор «местью за развод и ограничительный ордер».
На его смерть отреагировала звезда «Зены — королевы воинов» Люси Лоулесс: «Ужасно жаль читать о смерти Боба. Прекрасный, очаровательный мужчина с поразительным талантом. Соболезную всем, кто знал его».
«Ужасная новость, он был слишком молод. Любил его сценарии», — написал создатель комиксов про Дэдпула Роб Лифилд.
«Мой первый начальник в Голливуде говорил, что не читал сценария лучше, чем сюжет „Звездного пути“ — и он не преувеличивал. Таланты вроде Орси определяют целые поколения, и его смерть всего лишь в 51 год — это ужасная потеря», — отметил режиссер фильмов ужасов Джо Руссо.