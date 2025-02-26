Студий на первичном рынке Москвы стало меньше на 18% из‑за запрета строить малогабаритное жилье

Заметно снизился и спрос на квартиры в столице ― на 19% год к году, до 64,7 тыс. лотов. Это связано как с завершением программы льготной ипотеки, так и с вымыванием студий с рынка. Малогабаритные квартиры для части покупателей были единственным доступным вариантом покупки своего жилья. Другие же рассматривали их как объект инвестиций.