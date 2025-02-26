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Студий на первичном рынке Москвы стало меньше на 18% из‑за запрета строить малогабаритное жилье

Сегодня в 05:55
Фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»

Объем предложения студий в новостройках Москвы сократился за год на 18%, до 11 тыс. квартир и апартаментов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные BnMap.pro.

При этом общий объем предложения жилья на первичном рынке столицы снизился лишь на 8%, до 67,3 тыс. лотов. Студий стало гораздо меньше из‑за запрета строить в городе квартиры площадью менее 28 квадратных метров, который вступил в силу в августе 2024 года.

Участники рынка ожидают, что студии полностью исчезнут с рынка новостроек через полтора года. Позже такие квартиры можно будет купить лишь на вторичном рынке, но уже по более высоким ценам.

Заметно снизился и спрос на квартиры в столице ― на 19% год к году, до 64,7 тыс. лотов. Это связано как с завершением программы льготной ипотеки, так и с вымыванием студий с рынка. Малогабаритные квартиры для части покупателей были единственным доступным вариантом покупки своего жилья. Другие же рассматривали их как объект инвестиций.

На этом фоне стоимость студи выросла значительнее, чем других форматов квартир, ― на 7,6% год к году. Для сравнения однокомнатные квартиры подорожали на 5,7%, двухкомнатные ― на 3,9%, трехкомнатные ― на 4,2%.

При этом цены на элитное жилье в столице выросли в прошлом году на 21%, а их продажи ― на 40%, писал недавно Bloomberg. Причина в том, что богатые россияне, столкнувшись с ограничениями тратить деньги за границей, возвращают средства домой.

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