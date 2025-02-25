Звезда «Астрала» Патрик Уилсон снимется в сериале «Мыс страха»

Американский актер Патрик Уилсон, известный по хоррор-франшизам «Астрал» и «Заклятие», снимется в сериале «Мыс страха» — новой экранизации романа «Палачи» Джона Д. МакДональда. Об этом сообщил Deadline.
Уилсон присоединится к актерскому составу, который ранее возглавили Эми Адамс и Хавьер Бардем. Артисты будут работать под руководством продюсеров Мартина Скорсезе, Стивена Спилберга и Ника Антоски.
Они выпустят сериал из десяти эпизодов, который описывается как напряженный триллер в духе Хичкока и исследование одержимости Америки в XXI веке реальными преступлениями. Бардем и Адамс станут сопродюсерами проекта.
В центре истории окажется счастливая супружеская пара адвокатов, жизнь которых изменится, когда из тюрьмы выйдет убийца Макс Кэди из их прошлого. Освободившегося преступника сыграет Бардем.
Съемки шоу начнутся в ноябре. Над ним поработают Алекс Хедлунд из Eat the Cat, Дэррил Франк и Джастин Фолви из Amblin Television. Сериал выпустит компания UCP, подразделение Universal Studio Group.
Ранее на экраны уже выходили две версии «Мыса страха» — обе в виде полнометражных фильмов. Первую поставил в 1962 году Дж. Ли Томпсон по раскадровкам Альфреда Хичкока. Вторую представил Мартин Скорсезе в 1991 году.