Стала известна дата релиза слэшера «Улица страха: королева выпускного»

Новый слэшер вновь расскажет о жизни города Шейдисайда, на этот раз — 1988 году. В центре истории окажутся старшеклассницы, отчаянно борющиеся за корону самой популярной девочки в школе. Когда отважная аутсайдерша вступит в борьбу, девушки начнут исчезать таинственным образом одна за одной.