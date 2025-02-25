Стала известна дата релиза слэшера «Улица страха: королева выпускного»

Слэшер «Улица страха: Королева выпускного» выйдет 23 мая на стриминговом сервисе Netflix. Об этом стало известно из видео с анонсом релиза, появившемся на ютуб-канале платформы.
Ролик погрузил зрителей в атмосферу будущего фильма. В нем праздничный вечер, которого так ждут подростки, превращается в кровавый кошмар. Действие картины, исходя из промовидео, развернется в конце 80-х годов.
Новый слэшер вновь расскажет о жизни города Шейдисайда, на этот раз — 1988 году. В центре истории окажутся старшеклассницы, отчаянно борющиеся за корону самой популярной девочки в школе. Когда отважная аутсайдерша вступит в борьбу, девушки начнут исчезать таинственным образом одна за одной.
Постановщиком ленты выступил Мэтт Палмер, известный по фильму «Калибр». Изначально автор триллера «Наблюдающий» Хлоя Окуно собиралась стать режиссером продолжения «Улицы страха», но выбыла из проекта.
В основу сценария «Королевы выпускного» легло, как и в случае с трилогией, творчество писателя Роберта Лоуренса Стайна. Его книги рассказывали о темных силах и давнем проклятии, которые преследуют Шейдисайд и его жителей.
Роль в четвертом фильме исполнят Ариана Гринблатт («Бордерлендс»), Кэтрин Котерстон («Третий день»), Лили Тейлор («До костей»), Крис Клейн («Флэш»), Дэвид Яконо («Бортпроводница»), Сюзанна Сон («Кумир») и Элла Рубин («Анора»).