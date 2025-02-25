Режиссер «Я видел свет телевизора» намекнула, каким будет ее следующий фильм

Режиссер Джейн Шенбрун, поставившая хит 2024 года «Я видел свет телевизора», поделилась на кинофестивале Independent Spirit Awards, каким будет ее следущий фильм. Об этом написал Collider.
Картина, по словам кинематографистки, будет куда более брутальной, чем две ее предыдущие работы. Все три фильма Шенбрун рассматривает как часть масштабной трилогии, исследующей темы взросления и гендерной идентичности.
«В моем новом фильме достаточно крови, расчлененки, секска, жидкостей, наготы и тому подобного на две картины. Вы могли бы вырезать из будущей ленты немного, добавить в ту, что уже вышла, и у вас осталось бы еще много», — сказала Шенбрун.
Постановщица выпустила свой полнометражный дебют «Мы все идем на всемирную выставку» в 2021 году. Фильм рассказал про девушку, которая погружается в ролевую хоррор-игру, способную вызывать изменения в теле и сознании игроков. Лента получила 91% свежести на портале Rotten Tomatoes.
Фильм понравился геймдизайнеру Хидэо Кодзиме и впечатлил режиссера Мартина Скорсезе. Сценарист «Таксиста» Пол Шрейдер и вовсе назвал Шенбрун «самым оригинальным режиссером последнего десятилетия».