Режиссер «Я видел свет телевизора» намекнула, каким будет ее следующий фильм

«В моем новом фильме достаточно крови, расчлененки, секска, жидкостей, наготы и тому подобного на две картины. Вы могли бы вырезать из будущей ленты немного, добавить в ту, что уже вышла, и у вас осталось бы еще много», — сказала Шенбрун.