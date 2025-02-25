Бывший дом Элвиса Пресли выставили на продажу в Лос-Анджелесе

Пресли заплатил за дом 400 тыс. долларов. Сегодня особняк с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами стоит значительно больше. Более того, владелец просит за за поместье почти на 1 млн долларов меньше, чем оно стоило в 2019 году.