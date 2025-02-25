Бывший дом Элвиса Пресли выставили на продажу в Лос-Анджелесе

Дом Элвиса Пресли в Лос-Анджелесе, где в конце 60-х и 70-х жил певец Элвис Пресли с женой и дочерью, выставили на продажу. За него просят 24,5 млн долларов, сообщил Mansion Global.
Поместье в Беверли-Хиллз построили в 1958 году по проекту архитектора Рекса Лотери. В его основу лег французский особняк эпохи Регентства. Элвис поселился в здании в 1967 году и прожил там шесть лет.
Пресли заплатил за дом 400 тыс. долларов. Сегодня особняк с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами стоит значительно больше. Более того, владелец просит за за поместье почти на 1 млн долларов меньше, чем оно стоило в 2019 году.
Площадь дома составляет около 492 квадратных метров. Территория вокруг здания простирается на более чем 4450 квадратных метров. Она включает в себя мыс, позволяющий владельцам любоваться видом Лос-Анджелеса и Тихого океана.
В поместье сохранились некоторые оригинальные детали обстановки, например, световые люки и кессонные потолки. При этом дом имеет современное напольное покрытие и новую бытовую технику, бассейн с джакузи и комфортное патио.
The Wall Street Journal утверждает, что в доме Пресли в разные годы проживали многие знаменитости. В их числе — Фрэнк Синатра, дин Мартин, Джейн Фонда и Граучо Маркс.