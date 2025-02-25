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«Самый везучий парень в Нью-Йорке»: Netflix показал новый тизер пятого сезона «Ты»

Вчера в 20:16
Кадр: Netflix

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер пятого и заключительного сезона сериала «Ты». Он выйдет на стриминговом сервисе 24 апреля.

В ролике Джо Голдберг размышляет о любви, которая «тестирует», и делится своими мыслями о возлюбленной по имени Кейт. Она знакома зрителям по предыдущему, четвертому сезону шоу.

«Настоящая история „Из грязи в князи“. Я пережил все. Был невезучим в жизни и в любви, пока не встретил тебя. Кейт, ты открыла передо мной двери, которых я и представить не мог. Мы делим жизнь», — говорит герой в тизере.

Он признается, что стал «самым везучим парнем в Нью-Йорке». По словам Джо, теперь он и Кейт «используют свою власть на благо, чтобы помогать тем, кому повезло не так».

В новых серия Голдберг, как уже стало ясно, возвращается в США, чтобы жить долго и счастливо. Но его идеальной жизни начнут угрожать призраки прошлого и его собственные темные желания.

«По ходу сезона Джо знакомится с молодой женщиной по имени Бронте, которая устраивается на работу в его новый книжный магазин. Загадочная писательница заставляет Джо задуматься о своей благополучной жизни, когда они сближаются на почве литературы и потерь. В то же время ему приходится иметь дело с братом и сестрой своей жены Кейт», — гласит синопсис.

В марте 2023 года было объявлено, что «Ты» завершится пятым сезоном. Тогда же стало известно, что исполнительные продюсеры сериала Майкл Фоули и Джастин Ло выступят шоураннерами финала, а Сера Гэмбл останется в команде в качестве исполнительного продюсера.

Пенн Бэнджли продолжит играть Джо Голдберга. Помимо него, в пятом сезоне появятся Шарлотта Ричи, Мадлен Брюэр, Анна Кэмп и Гриффин Мэттьюс.

Сериал «Ты» дебютировал на канале Lifetime в 2018 году, но был отменен после одного сезона. Затем его взяли на Netflix, где он стал настоящим хитом. Четвертый сезон вышел в двух частях: первая часть — в феврале 2023 года, а вторая — в марте 2023-го.

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