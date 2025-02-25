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TikTok оштрафовали на 3,5 миллиона рублей в России за пропаганду руфинга

Вчера в 19:32
Фото: Campbell/Unsplash

Видеоплатформу TikTok оштрафовали на 3,5 млн рублей в России за пропаганду руфинга среди несовершеннолетних. Об этом сообщил ТАСС.

Решени принял Таганский суд Москвы. Он признал компанию виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации. Это преступление предусмотрено частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ.

Речь идет о роликах, снятых на крышах и популяризирующих проведение времени на крышах, то есть руфинг.

Руфинг — экстремальное хобби, предполагающее проникновение на крыши домов и высотные сооружения, иногда с целью создания арт-произведений. Увлекающиеся руфингом люди часто забираются на городские вершины нелегально.

В 2024 году на стриминговом сервисе Netflix вышел документальный фильм об одних из самых известных руферах в мире — россиянах Ангеле Николау и Иване Биркусе. В картине они подчеркивают, что их хобби смертельно опасно.

«Афиша Daily» писала о руферах еще в 2014 году. Мы также рассказывали о руфинг-перформансе самарского художника Арсения «Вредитель ли?» и следили за тем, как российские власти запрещали ресурсы о руфинге, и ограничивали некогда популярные прогулки по крышам Петербурга.

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Теги:
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