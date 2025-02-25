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Джон Литгоу подтвердил, что сыграет Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Вчера в 19:22
Фото: Netflix

Джон Литгоу подтвердил в интервью ScreenRant, что сыграет Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру».

Актер не раскрыл никаких подробностей о сюжете, но отметил, что решение согласиться было непростым из‑за огромной занятости в других проектах.

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в конце 2026 года или в начале 2027 года. Он обещает стать «точной адаптацией» книг Джоан Роулинг. Над проектом работают шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлорд.

Шоу было официально заказано на студии Max в апреле 2023 года. В нем будет задействован совершенно новый актерский состав из популярных фильмов. В сентябре сериал открыл кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы и заявил, что «стремится к инклюзивному и разнообразному составу».

Пока неизвестны имена актеров, которые поучаствуют в шоу. Слухи утверждали, что Паапа Эссьеду может стать Северусом Снейпом, Бретт Голдстайн — Рубеусом Хагридом, а Шэрон Хорган, Рейчел Вайс и Лесли Мэнвилл претедуют на роль Минервы Макгонагалл.

Ранее претендентом на роль Дамблдора называли Марка Стронга, а до него — Марка Райлэнса. Съемки сериала начнутся летом 2025 года.

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