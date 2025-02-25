Джон Литгоу подтвердил, что сыграет Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Джон Литгоу подтвердил в интервью ScreenRant, что сыграет Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру».
Актер не раскрыл никаких подробностей о сюжете, но отметил, что решение согласиться было непростым из‑за огромной занятости в других проектах.
Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в конце 2026 года или в начале 2027 года. Он обещает стать «точной адаптацией» книг Джоан Роулинг. Над проектом работают шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлорд.
Шоу было официально заказано на студии Max в апреле 2023 года. В нем будет задействован совершенно новый актерский состав из популярных фильмов. В сентябре сериал открыл кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы и заявил, что «стремится к инклюзивному и разнообразному составу».
Пока неизвестны имена актеров, которые поучаствуют в шоу. Слухи утверждали, что Паапа Эссьеду может стать Северусом Снейпом, Бретт Голдстайн — Рубеусом Хагридом, а Шэрон Хорган, Рейчел Вайс и Лесли Мэнвилл претедуют на роль Минервы Макгонагалл.