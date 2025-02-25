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Джон Бернтал сыграет главную роль в спешеле о Карателе

Вчера в 19:42
Фото: Netflix

Телекомпания Marvel подтвердила, что в работе находится спешел с участием Карателя, которого сыграет Джон Бернтал. Об этом сообщает Deadline.

Фрэнк Касл, он же Каратель, вернувшийся в первом сезоне «Сорвиголовы», станет главным героем спешела. Издание EW сообщает, что он будет снят в духе «Оборотня» или «Стражей Галактики: Праздничный выпуск».

Бернтал не только вернулся к роли, но и занял кресло соавтора сценария специального выпуска вместе с Рейнальдо Маркусом Грином, который также будет режиссером. Ожидается, что спешел выйдет в 2026 году вместе со вторым сезоном «Сорвиголовы».

Бернтал впервые сыграл роль Фрэнка Касла в сериале Netflix «Сорвиголова», дебютировав в роли этого персонажа во втором сезоне в 2016 году. Затем он повторил эту роль в двух сезонах сериала «Каратель», который выходил в эфир с 2017 по 2019 год.

«Сорвиголова: Рождённый заново» рассказывает о слепом адвокате Мэтте Мёрдоке, ставшем супергероем, борющимся с преступностью, а также о боссе мафии Уилсоне Фиске по прозвищу Кингпин и о Карателе.

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