Джон Бернтал сыграет главную роль в спешеле о Карателе

Бернтал не только вернулся к роли, но и занял кресло соавтора сценария специального выпуска вместе с Рейнальдо Маркусом Грином, который также будет режиссером. Ожидается, что спешел выйдет в 2026 году вместе со вторым сезоном «Сорвиголовы».