В Sims 4 вернулся легендарный персонаж-грабитель из предыдущих частей

EA добавила в The Sims 4 культового грабителя из первых игр франшизы. Он появился в бесплатном обновлении.
В The Sims, The Sims 2 и The Sims 3 был персонаж-взломщик, который пробирается в дома, обычно ночью, когда симы спят, чтобы украсть предметы домашнего обихода.
Однако в четвертую часть, которая вышла десять лет назад, персонажа так и не добавили. Теперь же EA решила это исправить.
«Взломщики были частью The Sims с первого дня. Прямо на обложке первой игры Sims изображен взломщик. И поскольку мы думали о юбилейном событии, было очень важно подумать обо всех этих ностальгических моментах, которых пока нет в The Sims 4.
Так что это действительно стало своего рода кульминацией юбилейного события, ведь именно этого хотят игроки. Я читаю об этом каждый день на всех форумах и во всех видео, которые снимают люди, — грабители действительно на первом месте в этом списке», — сказал старший директор по игровому дизайну The Sims 4 Лоэл Фелпс.