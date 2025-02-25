В Sims 4 вернулся легендарный персонаж-грабитель из предыдущих частей

Так что это действительно стало своего рода кульминацией юбилейного события, ведь именно этого хотят игроки. Я читаю об этом каждый день на всех форумах и во всех видео, которые снимают люди, — грабители действительно на первом месте в этом списке», — сказал старший директор по игровому дизайну The Sims 4 Лоэл Фелпс.