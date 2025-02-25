Эрмитаж выпустил кулинарную книгу «Архив придворного гастронома» с рецептами дореволюционной России

Государственный Эрмитаж выпустил кулинарную книгу «Архив придворного гастронома» вместе с компанией «Магнит» и фондом «Эрмитаж XXI век». Об этом он сообщил на своем сайте.
В книгу вошли рецепты дореволюционной России, которые использовали в XVIII–XIX веках при императорском дворе. Историки нашли их в старинных поваренных книгах, после чего адаптировали к современным реалиям.
Благодаря этому блюда из книги вполне можно приготовить и сегодня. Читатели смогут попробовать, к примеру, царскую пасху с пенками, знаменитую гурьевскую кашу, русский суп, фаршированную пулярку и бараньи котлеты.
Из издания они узнают также, чем угощали гостей на коронациях Александра III и Николая II, свадебных торжествах членов императорской семьи и парадного обеда в честь 300-летия дома Романовых.
Отдельно в книге рассказали про историю бумажных меню в царской России. Издание проиллюстрировали картинами с изображением придворных застолий, фотографиями дореволюционной посуды и костюмов из собрания Эрмитажа.
«Эрмитаж является хранителем традиций Российской империи, среди которых не только парады и выносы знамен, но и торжественные обеды, которыми славился Зимний дворец. Мы рассказываем о том, как это все было, и представляем удивительный художественный материал», — отметил гендиректор музея Михаил Пиотровский.
Некоторые рецепты из «Архива придворного гастронома» появятся на платформе Gastromon.ru в проекте «Царская кухня». Там к тому же можно будет найти информацию о сервировке стола и застольных обычаях.