Александра Вествуда из «Полового воспитания» приговорили к 15 годам тюрьмы за сексуальное насилие

Британского актера Александра Вествуда, который снялся в нескольких эпизодах «Полового воспитания», приговорили к 15,5 года тюрьмы. Об этом сообщает Deadline.
Его признали виновным в 26 преступлениях на сексуальной почве. Среди них — изнасилование 16-летней девочки и сексуализированное насилие над другим подростком, который пришел к нему на уроки актерского мастерства.
По данным СМИ, во время зачитывания подробностей преступлений Вествуд ухмылялся. Судья Нил Чавла заявил, что Вествуд использовал свой статус и известность в сериалах, в том числе в сериале Би-би-си «Врачи», чтобы травить впечатлительных подростков.
«Это была кампания сексуализированных домогательств, длившаяся чуть более десяти лет и имевшая разрушительные последствия. Вы использовали свой статус второстепенной знаменитости для того, чтобы охотиться на впечатлительных и наивных молодых девушек под видом уроков актерского мастерства.
Вы не проявили никакого раскаяния и практически не осознали, какое влияние ваши действия оказали на ваших жертв. Присяжные отклонили вашу версию, в которой вы обвиняли жертв. Вы серийный сексуальный преступник, и это стало частью вашего образа жизни», — заявил судья.