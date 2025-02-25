В Британии из дворца за пять минут украли золотой унитаз

В Британии воры с кувалдами всего за пять минут похитили золотой унитаз стоимостью 2,8 млн фунтов стерлингов из Бленхеймского дворца. Об этом гособвинение рассказало присяжным в Оксфордском королевском суде.
Этот унитаз является произведением искусства итальянского художника Маурицио Каттелана. Он был полностью функциональным и находился на выставке в Бленхеймском дворце — загородной резиденции в Оксфордшире, где родился Уинстон Черчилль.
Кража произошла еще в 2019 году. По данным следствия, унитаз под названием «Америка» весил около 98 кг и был застрахован на сумму 4,75 млн фунтов стерлингов.
Гособвинение отметило, что пятеро мужчин въехали на территорию Бленхеймского дворца примерно в 5 утра, пробив запертые деревянные ворота на двух украденных автомобилях — грузовике Isuzu и Volkswagen Golf.
Они пересекли поле, подъехали к главным ступеням дворца, разбили окно и проникли внутрь. Следствие подчеркивает, что преступники точно знали, куда идти: они выбили деревянную дверь в кабинку, где был установлен и подключен унитаз, демонтировали его, оставив трубы с текущей водой, и скрылись.
В краже унитаза обвиняют 39-летнего Майкла Джонса, 36-летнего Фредерика Доу, 41-летнюю Бору Гуккук, 40-летнего Джеймса Шина и еще одного человека. Из них только Шин признал свою вину.