«Приключения Паддингтона-3» появятся в Okko в марте

Актриса призналась, что так любит франшизу о Паддингтоне, что «согласилась бы на любую роль». По мнению Колман, «Паддингтон всегда видит лучшее в людях» и «способен понять даже тех, кто совершил злодеяние». «Представьте, как изменился бы мир, если бы каждый из нас стал Паддингтоном», — отметила она.