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«Приключения Паддингтона-3» появятся в Okko в марте

Сегодня в 21:05
Фото: Studio Canal

Фильм «Приключения Паддингтона-3» выйдет 7 марта в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

В третьей картине серии дружелюбный медвежонок вместе с семейством Браун отправится в Перу. Он решится на путешествие на родину после того, как получит встревоженное письмо из Дома престарелых медведей, где живет его тетя Люси.

Письмо Паддингтону напишет настоятельница монастыря, заботящаяся о пожилых медведях. Ее роль в ленте исполнила лауреатка премии «Оскар» Оливия Колман, известная по фильмам «Отец» и «Фаворитка».

Актриса призналась, что так любит франшизу о Паддингтоне, что «согласилась бы на любую роль». По мнению Колман, «Паддингтон всегда видит лучшее в людях» и «способен понять даже тех, кто совершил злодеяние». «Представьте, как изменился бы мир, если бы каждый из нас стал Паддингтоном», — отметила она.

Колман стала не единственной звездой, принявшей участие в фильме. К своим ролям вернулись Хью Бонневилль, Джули Уолтерс и Джим Бродбент. Кроме того, к актерскому составу ленты присоединились Эмили Мортимер («Мэри Поппинс возвращается») и Антонио Бандерас («Дети шпионов»).

Последний сыграл в «Приключениях Паддингтона-3» сразу шесть ролей. Он предстал в роле капитана Хантера Кабота, который сопровождает Браунов и медвежонка в сплаве по Амазонке, а также его разнохарактерных предков.

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Новый фильм о Паддингтоне снимали не только в Великобритании, но и в Южной Америке. В Перу запечатлели горные виды и древние руины, а в Колумбии — дикие джунгли и бурные реки.

Руководил процессом режиссер Дугал Уилсон, сменивший постановщика первых двух фильмов Пола Кинга. Он признался, что работа над триквелом была «ответственной, даже пугающей задачей». В ходе ее выполнения постановщик поразмышлял о том, что такое дом и где он находится.

«У Браунов есть дом, в котором они живут. Но Паддингтон помогает им осознать истинный смысл этого слова. Вернувшись к своим корням, герой узнает, что идею дома можно трактовать по-разному», — поделился Хью Бонневилль.

Сценарий картины написали Марк Бертон («Мадагаскар»), Джон Фостер и Джеймс Ламонт. Оператором выступил Эрик Уилсон, а художником-постановщиком стал Энди Келли. В оригинале Паддингтона и его тетушку озвучили Бен Уишоу и Имельда Стонтон, в русскоязычной версии — Александр Олешко и Светлана Старикова.

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