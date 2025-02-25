Джон К.МакГинли вновь поработает с создателем «Клиники» Биллом Лоренсом в новом комедийном сериале

Звезда сериала «Клиника» Джон К.МакГинли воссоединится с создателем медицинской комедии Биллом Лоренсом и сценаристом Мэттом Тарсесом. Об этом сообщает Deadline.
Он сыграет в пока безымянном комедийном сериале, действие которого будет разворачиваться в университетском кампусе. В сюжете расскажут о сложных отношениях писателя с дочерью.
МакГинли сыграет Уолтера Манна, президента университета. Главные роли в шоу исполнят Стив Кэрелл и Чарли Клайв.
Это сотрудничество станет третьим совместным проектом МакГинли и Лоренса. Помимо исполнения своей культовой роли доктора Перри Кокса в «Клинике», МакГинли также снимался в качестве постоянного актера в комедийном сериале «Первый этаж» на TBS.