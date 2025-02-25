НАСА: астероид 2024 YR4 больше не представляет серьезной угрозы для Земли

Астероид 2024 YR4 размером почти с футбольное поле больше не представляет серьезной угрозы для Земли. Об этом пишет AP со ссылкой на последний анализ НАСА.
Согласно последним расчетам, вероятность столкновения небесного тела с Землей в ближайшие восемь лет составляет примерно 0,004%. Ранее центр НАСА прогнозировал 3%-ную вероятность столкновения астероида с нашей планетой.
Агентство отметило, что такие изменения вызваны продолжающимися наблюдениями за небесным телом, которые позволяют экспертам «рассчитать более точные модели траектории движения астероида».
«Последние наблюдения еще больше уменьшили неопределенность в отношении его будущей траектории, и диапазон возможных местоположений, в которых астероид мог бы находиться 22 декабря 2032 года, еще больше удалился от Земли», — говорится в сообщении НАСА.
Однако Луна может оказаться на пути астероида. Последние данные НАСА показывают, что вероятность столкновения с ней составляет 1,7%.
Впервые 2024 YR4 был замечен 27 декабря 2024 года обсерваторией Эль-Соус в Чили. Исходя из его яркости, астрономы оценивают его ширину от 130 до 300 футов.