Айо Эдебири из «Медведя» напишет сценарий адаптации «Барни и друзей» для A24

МакКеон сначала сказал, что это проект «в духе A24», а затем отказался от своих слов. В октябре прошлого года главный директор по франшизе Mattel Джош Силверман рассказал, что сюжет фильма отличается от новой анимационной перезагрузки франшизы «Барни», отметив при этом, что их «телевизионные и кинокоманды очень хорошо работают вместе».