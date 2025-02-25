Айо Эдебири из «Медведя» напишет сценарий адаптации «Барни и друзей» для A24

Звезда «Медведя» Айо Эдебири напишет сценарий для предстоящего фильма «Барни», а также сыграет в нем, пишет Variety.
Фильм «Барни» разработают и спродюсируют компании A24 и Daniel Kaluuya’s 59% Productions в партнерстве с владельцем прав на «Барни» Mattel Films. От них проект будут курировать Кевин МакКеон и Эндрю Сканнелл.
От 59% Productions продюсерами выступят Роуэн Райли и Дэниел Калуя («Прочь», «Нет»), который, по информации источников Variety, также сыграет в картине. Детали сюжета пока держатся в секрете.
Когда проект был анонсирован в ноябре 2019 года, Робби Бреннер из Mattel Films заявила, что работа с Калуей позволит студии «использовать совершенно новый подход к „Барни“, который удивит зрителей и не оправдает их ожиданий».
МакКеон сначала сказал, что это проект «в духе A24», а затем отказался от своих слов. В октябре прошлого года главный директор по франшизе Mattel Джош Силверман рассказал, что сюжет фильма отличается от новой анимационной перезагрузки франшизы «Барни», отметив при этом, что их «телевизионные и кинокоманды очень хорошо работают вместе».
Премьера сериала «Барни и друзья» состоялась в 1988 году. Он длился 14 сезонов на канале PBS, завершившись в ноябре 2010 года.