Эмир Кустурица назвал «Анору» плохим фильмом

Сербский режиссер Эмир Кустурица, известный по картинам «Черная кошка, белый кот» и «Аризонская мечта», назвал «Анору» Шона Бейкера плохим фильмом. Об этом написало РИА «Новости».
Кустурица заявил, что лента «не значит ничего». В ней, по мнению кинематографиста, нет морали. При этом режиссер охарактеризовал актерскую работу россиянина Юры Борисова «огромной ролью талантливого человека».
Постановщик признался, что хотел бы поработать с Борисовым. Он пригласил артиста сняться в его новой картине «Как я не снял „Преступление и наказание“». По мнению Кустурицы, Борисов относится к актерам, которым «не надо ни с чем работать».
«Ему не надо ни с чем работать, когда он перед камерой. Такая природная конституция, эмиссия, эманация, все без тяжелой работы. Я думаю, он хороший парень», — отметил он.
Премьера «Аноры» состоялась на Каннском фестивале в мае 2024 года — там лента взяла главный приз. Картина рассказала о знакомстве секс-работницы Эни и сына российского миллионера.
Фильм получил номинации на всевозможные награды, в том числе «Готэм», «Золотой глобус» и Critic’s Choice Awards. «Анора» претендует на «Оскар» в шести категориях.
Проект понравился экс-президенту США Бараку Обаме, вошел в топ фильмов года по версии Rollind Stone и стал любимым релизом критиков IndieWire. Но в России подвергся критике: Александр Невский назвал фильм стереотипным, а Виктор Логинов — слабым.
Своим мнением об «Аноре» поделился и российский режиссер Юрий Быков. Он признался, что «не большой фанат» фильма Бейкера, а роль Борисова назвал неоригинальной.