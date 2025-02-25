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Эмир Кустурица назвал «Анору» плохим фильмом

Сегодня в 15:50
Фото: Cre Film

Сербский режиссер Эмир Кустурица, известный по картинам «Черная кошка, белый кот» и «Аризонская мечта», назвал «Анору» Шона Бейкера плохим фильмом. Об этом написало РИА «Новости».

Кустурица заявил, что лента «не значит ничего». В ней, по мнению кинематографиста, нет морали. При этом режиссер охарактеризовал актерскую работу россиянина Юры Борисова «огромной ролью талантливого человека».

Постановщик признался, что хотел бы поработать с Борисовым. Он пригласил артиста сняться в его новой картине «Как я не снял „Преступление и наказание“». По мнению Кустурицы, Борисов относится к актерам, которым «не надо ни с чем работать».

«Ему не надо ни с чем работать, когда он перед камерой. Такая природная конституция, эмиссия, эманация, все без тяжелой работы. Я думаю, он хороший парень», — отметил он.

Премьера «Аноры» состоялась на Каннском фестивале в мае 2024 года — там лента взяла главный приз. Картина рассказала о знакомстве секс-работницы Эни и сына российского миллионера.

Фильм получил номинации на всевозможные награды, в том числе «Готэм», «Золотой глобус» и Critic’s Choice Awards. «Анора» претендует на «Оскар» в шести категориях.

Проект понравился экс-президенту США Бараку Обаме, вошел в топ фильмов года по версии Rollind Stone и стал любимым релизом критиков IndieWire. Но в России подвергся критике: Александр Невский назвал фильм стереотипным, а Виктор Логинов — слабым.

Своим мнением об «Аноре» поделился и российский режиссер Юрий Быков. Он признался, что «не большой фанат» фильма Бейкера, а роль Борисова назвал неоригинальной.

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