Paramount+ выпустит документалку об Оззи Осборне «No Escape from Now»

«Это Оззи Осборн, каким вы его еще не видели. Это честный, искренний и глубоко личный портрет одной из величайших рок-звезд всех времен. Он рассказывает о том, как шесть лет назад мир певца содрогнулся, заставив его задуматься о том, кто он есть на самом деле, столкнуться с собственной смертностью и поставить вопрос, сможет ли он когда‑нибудь еще раз выйти на сцену», — говорится в официальном описании.