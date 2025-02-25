Paramount+ выпустит документалку об Оззи Осборне «No Escape from Now»

Paramount+ работает над документальным фильмом об Оззи Осборне под названием «No Escape from Now». Картина расскажет о его проблемах со здоровьем и предстоящем финальном шоу с Black Sabbath. Об этом сообщил Variety.
Полнометражный проект, премьера которого состоится в конце этого года, «раскроет разрушительные неудачи» 76-летнего британца, с которыми он «столкнулся после своего рокового падения в 2019 году», говорится в пресс-релизе.
«Это Оззи Осборн, каким вы его еще не видели. Это честный, искренний и глубоко личный портрет одной из величайших рок-звезд всех времен. Он рассказывает о том, как шесть лет назад мир певца содрогнулся, заставив его задуматься о том, кто он есть на самом деле, столкнуться с собственной смертностью и поставить вопрос, сможет ли он когда‑нибудь еще раз выйти на сцену», — говорится в официальном описании.
«Фильм затронет влияние болезни Паркинсона на жизнь музыканта, а также покажет центральную роль музыки в жизни Оззи и докажет, что его живое чувство юмора остается неизменным, несмотря ни на что», — сказано в анонсе.
Режиссером проекта выступила лауреат премии BAFTA Таня Александер («Gogglebox»). Съемки начались в 2022 году во время записи 13-го альбома Осборна «Patient Number 9» и будут продолжаться до последнего выступления Black Sabbath в родном городе Бирмингеме 5 июля.
«Последние шесть лет были наполнены самыми худшими испытаниями, которые я пережил. Бывали моменты, когда я думал, что моя песенка спета. Но музыка и два альбома спасли меня. Без музыки я бы сошел с ума», — прокомментировал Оззи.
«Мои поклонники поддерживали меня на протяжении стольких лет, и я очень хочу поблагодарить их и попрощаться с ними как следует. Именно в этом и заключается смысл шоу в „Вилла Парк“», — добавил он.
В фильме примут участие жена Осборна Шэрон и их дети, а также Тони Айомми (Black Sabbath), Дафф МакКаган (Guns N’ Roses), Роберт Трухильо (Metallica), Билли Айдол, Мейнард Джеймс Кинан (Tool), Чад Смит (Red Hot Chili Peppers), гитарист Закк Уайлд, продюсер Эндрю Уотт и друг/музыкант Билли Моррисон.
Black Sabbath объявили о своем последнем концерте в начале февраля. Коллектив также анонсировал выступления специальных гостей, среди которых Metallica, Slayer, Pantera, Lamb of God, Mastodon, Alice in Chains, Halestorm, Gojira и другие.
На следующий день после анонса фестиваля Шэрон Осборн рассказала The Sun, что ее муж больше не может ходить из‑за прогрессирующей болезни Паркинсона.