В России врачам и фармацевтам запретили обучаться дистанционно

Обновлено сегодня в 14:03
В Ялте нашли живой кошку Мусю, которую мужчина выбросил из «Ласточкина гнезда». Ее спасли
Сегодня / 17:12
НАСА: астероид 2024 YR4 больше не представляет серьезной угрозы для Земли
Сегодня / 16:35
Айо Эдебири из «Медведя» напишет сценарий адаптации «Барни и друзей» для A24
Сегодня / 15:50
Эмир Кустурица назвал «Анору» плохим фильмом
Сегодня / 15:41
Paramount+ выпустит документалку об Оззи Осборне «No Escape from Now»
Сегодня / 15:15
Николь Кидман узнает правду в трейлере фильма «Холланд»
Сегодня / 15:08
Семь планет будут одновременно видны в ночном небе в последний раз до 2040 года
Сегодня / 15:02
Жерар Депардье может лишиться членства в Союзе кинематографистов России из‑за долгов
Сегодня / 14:56
Веру Полозкову внесли в российский список террористов
Сегодня / 14:33
В Минздраве сообщили о нехватке врачей в России
Сегодня / 14:09
Во Франции приготовили самое большое сырное фондю ― весом более 2 тонн
Сегодня / 13:31
Юра Борисов и Евгений Цыганов: премия «Ника» объявила номинантов
Сегодня / 12:47
Волгоградец пытает соседей песнями Шамана
Сегодня / 12:41
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн заставили Майки Мэдисон отметить Масленицу во время съемок «Аноры»
Сегодня / 12:37
Робот-гуманоид в трикотажном костюме поможет с домашними обязанностями
Сегодня / 12:20
В Индийском океане заново начались поиски пропавшего 11 лет назад самолета
Сегодня / 12:07
В Дарвиновском музее появился делозавр ― вид, исчезающий из‑за операционной нагрузки
Сегодня / 11:58
«Самой уродливой собаке» Британии вручили «собачий „Оскар“» за роль в «Дэдпуле и Росомахе»
Сегодня / 11:35
ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком груди
Сегодня / 11:21
Дефицит шахтеров устранят с помощью женщин
Сегодня / 10:57
В России подорожают Snickers, Oreo, Bounty и другие сладости
Сегодня / 10:27
Кейт Буш и еще 1000 артистов выпустили беззвучный альбом в знак протеста против ИИ
Сегодня / 10:15
Две трети россиян хотят выйти из рабочих чатов
Сегодня / 09:28
В офисе Минжилстроя США взломали мониторы. На них показали ИИ-видео, где Трамп лижет пятки Маску
Сегодня / 08:21
Джейсону Айзексу было скучно играть Люциуса Малфоя в «Гарри Поттерах»
Сегодня / 08:19
Стивен Кинг напишет киноадаптацию «Темной башни» вместе с Майком Флэнаганом
Сегодня / 08:10
Весна придет в Москву постепенно, говорят синоптики
Сегодня / 07:26
Вышел тизер «Откровений» ― триллера от создателя «Поезда в Пусан»

В России врачам и фармацевтам запретили обучаться дистанционно

Сегодня в 16:38
Фото: Tbel Abuseridze/Unsplash

Госдума приняла во втором и сразу третьем чтении законопроект, запрещающий дистанционное образование для врачей и фармацевтов. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в документе делается исключение для федеральных государственных образовательных стандартов. Эта поправка была внесена группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным ко второму чтению законопроекта.

Согласно закону, теперь организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам медицинского и фармацевтического образования, должны соответствовать требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению в части практической подготовки обучающихся.

Заключения о соответствии вузов этим условиям будут вноситься в специальный реестр, который будет общедоступным. Требование вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами