В России врачам и фармацевтам запретили обучаться дистанционно

Госдума приняла во втором и сразу третьем чтении законопроект, запрещающий дистанционное образование для врачей и фармацевтов. Об этом сообщает ТАСС.
При этом в документе делается исключение для федеральных государственных образовательных стандартов. Эта поправка была внесена группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным ко второму чтению законопроекта.
Согласно закону, теперь организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам медицинского и фармацевтического образования, должны соответствовать требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению в части практической подготовки обучающихся.
Заключения о соответствии вузов этим условиям будут вноситься в специальный реестр, который будет общедоступным. Требование вступит в силу с 1 марта 2026 года.