Николь Кидман узнает правду в трейлере фильма «Холланд»

Prime Video опубликовало трейлер фильма «Холланд». Его премьера состоится на фестивале кино и телевидения SXSW в 2025 году.
Сюжет триллера рассказывает о женщине из тихого городка на Среднем Западе, которая начинает подозревать, что её муж ей изменяет. Но чем глубже она копает, тем больше понимает, что правда может быть ещё более мрачной, чем она могла себе представить.
Главную роль сыграла Николь Кидман. В актерский состав также вошли Гаэль Гарсиа Берналь, Мэттью Макфэдиен и Рэйчел Сеннотт.
Режиссером стала Мими Кейв, которая дебютировала в полнометражном кино в 2022 году с триллером «Свежатинка». Сценарий написал Эндрю Содроски («Охота»), возглавляющий черный список нереализованных материалов 2013 года.