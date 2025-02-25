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Жерар Депардье может лишиться членства в Союзе кинематографистов России из‑за долгов

Сегодня в 15:02
Фото: Grandeur Nature

Союз кинематографистов России (СКР) может лишить членства французского актера Жерара Депардье из‑за того, что тот не платит обязательные взносы. Об этом сообщил РБК.

Депардье задолжал организации почти 10 тыс. рублей. Этот долг накопился за семь лет. Помимо Депардье, среди должников СКР числятся актриса Ингеборга Дапкунайте, продюсер Александр Роднянский* и актер Алексей Горбунов.

Дапкунайте не заплатила Союзу 15,5 тыс. рублей за последние 18 лет. Роднянский не перечислил более 20 тыс. за девять лет. А Горбунов оказался самым злостным неплательщиком: за 12 лет у него накопился долг более чем в 25 тыс. рублей.

На последнем пленуме правления СКР составили список членов, которых могут исключить из сообщества. Сколько в него вошло человек, не уточняется.

Депардье недавно оказался под следствием во Франции. Актера подозревают в налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

* Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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