Жерар Депардье может лишиться членства в Союзе кинематографистов России из‑за долгов

Дапкунайте не заплатила Союзу 15,5 тыс. рублей за последние 18 лет. Роднянский не перечислил более 20 тыс. за девять лет. А Горбунов оказался самым злостным неплательщиком: за 12 лет у него накопился долг более чем в 25 тыс. рублей.