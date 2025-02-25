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Веру Полозкову внесли в российский список террористов

Сегодня в 14:56
Фото: @verapolozkova.ru

Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в реестр террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Причины включения в список не уточняются. После начала военных действий на Украине Полозкова покинула Россию и неоднократно высказывалась против действий российских властей.

В июне 2023 года глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить Полозкову на оправдание терроризма. Поводом послужило интервью поэтессы телеканалу «Дождь»*, в котором обсуждался в том числе подрыв автомобиля Захара Прилепина. На вопрос ведущего, выпила ли бы Полозкова шампанское в связи со случившимся, поэтесса пошутила: «Максимум — пивко». После она добавила, что «никакой радости и никакого злорадства» не испытала и «никому, конечно, смерти не желает».

Ямпольская тогда отмечала, что судимость по статье об оправдании терроризма «должна стать основанием для запрета публичного распространения книжной продукции в России». Депутат также выразила недоумение, что Полозкова не признана иноагентом.

В декабре 2022 года Екатерина Мизулина заявила, что юристы Лиги безопасного интернета дадут правовую оценку высказываниям Полозковой. Тогда речь шла о словах поэтессы в интервью Юрию Дудю*: она говорила, что никакой «Аллеи ангелов» в Донецке бы не было, если бы полусумасшедшие люди, включая Игоря Стрелкова, не вторглись бы туда.

*Телеканал «Дождь» и Юрий Дудь внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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