Веру Полозкову внесли в российский список террористов

В июне 2023 года глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить Полозкову на оправдание терроризма. Поводом послужило интервью поэтессы телеканалу «Дождь»*, в котором обсуждался в том числе подрыв автомобиля Захара Прилепина. На вопрос ведущего, выпила ли бы Полозкова шампанское в связи со случившимся, поэтесса пошутила: «Максимум — пивко». После она добавила, что «никакой радости и никакого злорадства» не испытала и «никому, конечно, смерти не желает».