Веру Полозкову внесли в российский список террористов

Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в реестр террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Причины включения в список не уточняются. После начала военных действий на Украине Полозкова покинула Россию и неоднократно высказывалась против действий российских властей.
В июне 2023 года глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить Полозкову на оправдание терроризма. Поводом послужило интервью поэтессы телеканалу «Дождь»*, в котором обсуждался в том числе подрыв автомобиля Захара Прилепина. На вопрос ведущего, выпила ли бы Полозкова шампанское в связи со случившимся, поэтесса пошутила: «Максимум — пивко». После она добавила, что «никакой радости и никакого злорадства» не испытала и «никому, конечно, смерти не желает».
Ямпольская тогда отмечала, что судимость по статье об оправдании терроризма «должна стать основанием для запрета публичного распространения книжной продукции в России». Депутат также выразила недоумение, что Полозкова не признана иноагентом.
В декабре 2022 года Екатерина Мизулина заявила, что юристы Лиги безопасного интернета дадут правовую оценку высказываниям Полозковой. Тогда речь шла о словах поэтессы в интервью Юрию Дудю*: она говорила, что никакой «Аллеи ангелов» в Донецке бы не было, если бы полусумасшедшие люди, включая Игоря Стрелкова, не вторглись бы туда.
*Телеканал «Дождь» и Юрий Дудь внесены Минюстом в реестр иноагентов.