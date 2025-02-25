Семь планет будут одновременно видны в ночном небе в последний раз до 2040 года

«Это редкая возможность наблюдать семь планет в очень удобном для наблюдения месте. С заходом Солнца Сатурн и Меркурий также будут заходить, что сделает их особенно труднодоступными для наблюдения. У вас будет всего несколько минут после захода солнца, чтобы успеть увидеть их до того, как они опустятся за горизонт. После этого вы еще долгое время сможете отчетливо видеть Венеру, Юпитер и Марс», — рассказал доктор Эдвард Блумер, астроном из Королевской обсерватории в Гринвиче.