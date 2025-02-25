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Семь планет будут одновременно видны в ночном небе в последний раз до 2040 года

Сегодня в 15:08

На этой неделе все семь планет — Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн — станут ненадолго видны на вечернем небе, пишет Би-би-си.

Редкое явление, известное как «парад планет», произойдет в последний раз до 2040 года. Лучше всего планеты будут видны сразу после захода солнца во вторник, среду, четверг и пятницу.

Меркурий, Венера, Юпитер и Марс можно будет заметить невооруженным глазом. Сатурн будет сложнее увидеть, потому что он находиться низко на горизонте, а чтобы заметить Уран и Нептун понадобится телескоп. Издание отмечает, что окно, в которое можно будет увидеть все семь планет, будет очень коротким.

«Это редкая возможность наблюдать семь планет в очень удобном для наблюдения месте. С заходом Солнца Сатурн и Меркурий также будут заходить, что сделает их особенно труднодоступными для наблюдения. У вас будет всего несколько минут после захода солнца, чтобы успеть увидеть их до того, как они опустятся за горизонт. После этого вы еще долгое время сможете отчетливо видеть Венеру, Юпитер и Марс», — рассказал доктор Эдвард Блумер, астроном из Королевской обсерватории в Гринвиче.

Планеты нашей Солнечной системы вращаются вокруг Солнца примерно в той же плоскости, что и Земля. Поскольку они вращаются с разной скоростью и на разном расстоянии от Солнца, в некоторые моменты кажется, что они выстраиваются в одну линию с точки зрения Земли, создавая захватывающее зрелище, хотя планеты по-прежнему разделены огромными космическими расстояниями.

Чтобы повысить свои шансы увидеть как можно больше планет, доктор Блумер советует отправиться в место с минимальным световым загрязнением, где хорошо виден горизонт.

«Если вы просто выйдете из кухни на задний двор, вам понадобится время, чтобы привыкнуть к уровню освещенности. Дайте себе немного времени — вашим глазам нужно около получаса, чтобы полностью адаптироваться», — отметил он.

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