В Минздраве сообщили о нехватке врачей в России

Системе здравоохранения России не хватает около 23,2 тыс. врачей, сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Среди работников среднего медицинского персонала не хватает около 63,6 тыс. человек. Об этом Мурашко заявил на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.
Министр отметил, что с 2019 по 2024 год общий прирост по врачебному персоналу в стране составил всего 6500 человек.
По его словам, с приходом пандемии из отрасли ушли многие врачи старшего возраста. Из‑за этого численность врачей в РФ опустилась с 557 тыс. до 541 тыс. человек. С 2023 года эта цифра выросла почти до 558 тыс. человек. Одновременно с этим снижалась численность среднего медицинского персонала.