В Минздраве сообщили о нехватке врачей в России

По его словам, с приходом пандемии из отрасли ушли многие врачи старшего возраста. Из‑за этого численность врачей в РФ опустилась с 557 тыс. до 541 тыс. человек. С 2023 года эта цифра выросла почти до 558 тыс. человек. Одновременно с этим снижалась численность среднего медицинского персонала.