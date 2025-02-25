Во Франции приготовили самое большое сырное фондю ― весом более 2 тонн

Готовили фондю в гигантском медном котле. В ход пошли 40 головок сыра конте, два сорта белого вина ― шардоне и совиньон, 2 килограмма чеснока, 1,5 килограмма белого перца и почти 55 килограмм кукурузного крахмала. Все это перемешивали с помощью огромного миксера до получения однородной текстуры.