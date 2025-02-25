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Во Франции приготовили самое большое сырное фондю ― весом более 2 тонн

Сегодня в 14:09
Фото: Juraflore Fort des Rousses

В департаменте Юра на востоке Франции приготовили самое большое сырное фондю в истории. Его вес составил 2117,5 килограмма, сообщает Mon séjour en montagne.

Готовили фондю в гигантском медном котле. В ход пошли 40 головок сыра конте, два сорта белого вина ― шардоне и совиньон, 2 килограмма чеснока, 1,5 килограмма белого перца и почти 55 килограмм кукурузного крахмала. Все это перемешивали с помощью огромного миксера до получения однородной текстуры.

Попробовать фондю собрались 5000 человек. Праздничной атмосфере не помешал небольшой дождь.

Достижение французских поваров зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса. Он подтвердил, что блюдо соответствует необходимым критериям: в его составе не менее 60% сыра, консистенция ― идеально расплавленная, а подавалось фондю горячим.

Приготовление гигантского фондю организовала французская компания по производству сыров Juraflore. Ей удалось побить предыдущий неофициальный рекорд, установленный швейцарским рестораном La Chaux-de-Fonds. В 2009 году его повара приготовили порцию сырного фондю весом около 1500 килограмм.

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