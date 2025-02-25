В Ялте нашли живой кошку Мусю, которую мужчина выбросил из «Ласточкиного гнезда»

«Она жива, она выплыла и забилась в расщелину скалы. Но нет возможности достать ее с воды, нужна помощь альпинистов. Но волонтеры говорят, что уже нашли альпиниста. Думаем, что в ближайшие часы ее достанут. Ждём информации дальше. Это действительно чудо», — рассказали сотрудники музея.