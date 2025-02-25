В Ялте нашли живой кошку Мусю, которую мужчина выбросил из «Ласточкиного гнезда»

Кошка Муся, которую мужчина выбросил из «Ласточкиного гнезда» в Крыму, выжила.
«Она жива, она выплыла и забилась в расщелину скалы. Но нет возможности достать ее с воды, нужна помощь альпинистов. Но волонтеры говорят, что уже нашли альпиниста. Думаем, что в ближайшие часы ее достанут. Ждём информации дальше. Это действительно чудо», — рассказали сотрудники музея.
Мусю искали три дня. В «Ласточкином гнезде» отмечали, что шансов выжить при таком падении у нее не было.
23 февраля петербуржец приехал в «Ласточкино гнездо» рано с утра. Судя по камерам наблюдения, он сперва погладил кошку, а когда увидел, что за ним никто не наблюдает, отнес животное на смотровую площадку и выкинул его.
Полиция задержала 24-летнего мужчину и доставила в городской отдел МВД. Свой поступок он объяснил тем, что кошка «начала сопротивляться, вырываться», ей не понравилось, что ее взяли на руки. На уточняющий вопрос, почему бы просто не опустить животное обратно на землю, мужчина не смог ответить.
Живодеру грозит до четырех лет лишения свободы по статье 245 УК (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и (или) страданий или просто из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье).